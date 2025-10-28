رییس شرکت گاز کهگیلویه گفت: شبکه گازرسانی به طول ۳۲ کیلومتر در برخی روستاهای این شهرستان با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،مسعود یدالهی گفت: از یک‌هزار و ۶۴۳ روستای کهگیلویه و بویراحمد هزار و ۱۵۷ روستا از نعمت گاز برخوردار هستند و روستاهایی که بدون شبکه گاز هستند حد نصاب جمعیتی لازم برای احداث اتصال به شبکه گاز را ندارند.

استان ۷۲۶هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد با ۹ شهرستان و بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ روستای در جنوب غربی ایران قرار دارد.

این استان ۲۳۷هزار مشترک گاز دارد.