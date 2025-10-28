پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر گفت: حداکثر مصرف ماهانه گندم در استان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن است که بیش از ۹۹ درصد برای تهیه آرد و نان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رضا تنگستانیمکان بیان کرد: تا پایان امسال ۴۶ هزار تن گندم برای مصرف مردم در استان بوشهر پیش بینی شدهاست که به لحاظ مباحث کیفی در زمان کنونی نسبت به وارد کردن آن از کشورهای دیگر اقدام کردیم.
وی ادامه داد: بر همین اساس یک کشتی حامل ۳۰ هزار و ۴۰۰ تن گندم اکنون در مجتمع بندری نگین پهلو گرفته که تخلیه آن از روز گذشته آغاز شدهاست و پیش بینی میشود با تخلیه کامل آن که یک هفته طول میکشد سیلوهای استان برای دو ماه آینده از این محصول پر باشند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بیان کرد: براساس درخواست و تامین اعتبار شرکت بازرگانی دولتی ایران تعدادی کشتی حامل بار گندم به کشور وارد شدهاست که بر مبنای میزان درخواست مدیریت غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر این مقدار گندم در بندر تجاری نگین پهلو گرفت.
تنگستانی مکان اضافه کرد: این کشتی بزرگترین محموله کالای اساسی فلهای است که وارد بندر بوشهر شدهاست.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان بیان کرد: اکنون مکاتبات و پیگیریهایی برای ورود یک کشتی دیگر حامل گندم با کیفیت به میزان ۳۰هزار تن در حال انجام است که پس از تخلیه برای تامین مایحتاج گندم کشور به استانهای دیگر فرستاده میشود.
تنگستانی مکان اضافه کرد: ۱۶ هزار تن گندم برای دو ماه پایانی امسال نیاز است که با پیگیریهای انجام شده ۲۲ هزار تن برای تامین استراتژیک از طریق استانهای دیگر در راه بوشهر است و تا پایان سال جاری هیچ گونه کمبودی نداریم.
وی افزود: با توجه به اینکه ۸۰ درصد از کشتزارهای گندم در استان بوشهر به مساحت ۱۰۰هزار هکتار به صورت دیم هستند، در سال زراعی گذشته به علت کاهش بارندگی درفصول بارشی، ۹۰ درصد این مزارع غیر قابل برداشت شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان افزود: در مجموع امسال ۴۴ هزار و ۸۸۸ تن گندم در این استان تولید شد که از این میزان ۳۱ هزار و ۳۶۴ تن از طریق ۱۳ مرکز خریداری شد.
وی ادامه داد: همه خواستههای گندمکاران استان به میزان ۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال به حساب ذینفعان واریز شد و هیچ طلب معوقهای از بابت خرید گندم از کشاورزان این استان باقی نماندهاست.