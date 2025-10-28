قرار بود امروز وزیر راه و شهرسازی، برای پاسخ‌گویی به احضاریه‌های کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در صحن کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر شود، اما به‌ علت بستری شدن در بیمارستان، حضور وی در این نشست‌ها به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما؛ قرار بود امروز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، برای پاسخ‌گویی به ‌کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حاضر شود، اما به‌ علت کسالت و بستری شدن در بیمارستان، حضور وی در این نشست‌ها به تعویق افتاد.

بر اساس دعوت‌نامه رسمی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، محورهای احضار وزیر راه و شهرسازی شامل این موارد بوده است:

۱. بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در الحاق و واگذاری اراضی موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم توسعه.

۲. بررسی عملکرد وزارتخانه در تکمیل و بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان کشور.

۳. ارزیابی وضعیت بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها.

۴. بررسی دلایل افزایش تصادفات جاده‌ای و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش تلفات.

۵. پیگیری اجرای طرح‌های هوشمندسازی نظارت بر حمل‌ونقل جاده‌ای و شهری.

طبق کسب اطلاع خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، علت بستری شدن وزیر راه و شهرسازی، فشار کاری بالا و خستگی ناشی از فعالیت‌های فشرده کاری عنوان شده است.