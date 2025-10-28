به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،هشتمین مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی استان البرز با حضور نماینده ولی فقیه در استان در نظر آباد با هدف پاسداشت مقام خادمان فرهنگ عاشورا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در این مراسم گفت: یکی از بحث های مهم در حوزه فرهنگ مسئله میراث فرهنگی است که از ذخایر و سرمایه های کشور است یعنی از گذشتگان به یاد مانده و باید به نسل بعد منتقل شود و از تحریف آن باید جلوگیری شود.

آیت الله حسینی همدانی گفت: آثار ملموس و آثار غیر ملموس باهم میراث فرهنگی را شکل می دهد آثار ملموس معنوی که آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی،دینی، هنری و معنوی را شامل می شود و در هر عصر و هر دوره تجلی خاصی دارد.

وی افزود: برگزاری جلسات تکریم و یاد آوری نقشی که پیر غلامان دارند در حفظ میراث دینی بسیار مهم است و باید حفظ بشود و به نسل آینده منتقل شود چرا که تاکید بر نقش هویتی و فرهنگی ما دارد و ایران اسلامی را کاملتر و زیباتر نشان می دهد.

وی گفت: در بحث میراث فرهنگی ایران یکی از بخش هایی که باید به آن توجه شود بحث عزاداری و سوگواری برای اباعبدالله الحسین (ع) است که بهترین زمینه برای نشر فرهنگ اسلام و تبیین معارف قرآن و سیره اهل بیت عصمت و طهارت است.

وی با بیان اینکه اگر می خواهید تاریکی از منطقه شما برچیده شود جلسات خانگی روضه سیدالشهدا را برگزار کنید و توسعه دهید افزود: تشکیل محافل عزاداری امام حسین (ع) در هر محله و کوچه در طول سال در منازل باید برپا شود.

آیت الله حسینی همدانی گفت: انقلاب اسلامی به برکت جریان سوگواری امام حسین (ع)برپاشد در بزنگاه ها و سختی ها سوگواری امام حسین (ع) ما را نگه داشت.

وی با بیان اینکه پیرغلامی یک مسیر است شغل نیست که با عنایت الهی متوجه شما شده است گفت: اشعار باید مضمون عالی داشته باشد و متقن و محکم باشد و مفاهیم دینی قرآن و عترت به مخاطب برسد در این مراسم جوانان زیادی با شور حضور دارند باید در جان آنان بنشیند و انگیزه دینی در آن ها به وجود بیاید، مجالس سوگواری باید عالم پرور ،شجاع پرور، ایثار گر پرور و شهید پرور و انگیزه ساز باشد.







