در پی برخورد غیر حرفه ای معاون یکی از مدارس بوکان با دانش آموز پایه ششم ، فرد خاطی از سمت خود برکنار و موضوع از طریق بازرسی و حراست پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار بوکان در تشریح این خبر گفت: معاون یکی ازمدارس ابتدایی این شهرستان به دلیل تنبیه بدنی یکی از دانشآموزان این مدرسه از سمت خود برکنار شد وموضوع از سوی مراجع ذی صلاح در دست بررسی است.
خشایار صنعتی اظهار کرد: دراین واقعه یکی از دانشآموزان پایه ششم این مدرسه پس از بازگشت از مدرسه از ناحیه گردن احساس درد داشت که والدین اش وی را به بیمارستان این شهرستان منتقل کردندو از شب گذشته برای مداوا در این بیمارستان بستری شد.
وی اضافه کرد: این دانش آموز پس از انجام تصویربرداری MRI و سایر آزمایشهای پزشکی به بخش بیماران عادی منتقل شده و وضعیت عمومی او مطلوب گزارش شده است.
صنعتی با بیان اینکه معاون مدرسه به طور موقت از سمت خود برکنار شده، گفت: پرونده قضایی در اینباره تشکیل شده و موضوع با همکاری دستگاههای مربوطه در حال پیگیری مراحل قانونی است.
وی با اشاره به اینکه نتایج تحقیقات و بررسی دستگاههای مرتبط در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد و از رسانهها خواست در این زمینه از انتشار مطالب بدون منبع و شایعات خودداری کنند.