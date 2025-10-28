پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش در پیامی به بیستوهفتمین جشنواره خیران مدرسهساز استان ایلام، این آیین را یادآور تلاش صادقانه کسانی دانست که با نیتی خالص، روشنایی دانایی را به دوردستترین نقاط این سرزمین رساندهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علیرضا کاظمی» در پیامی به بیستوهفتمین جشنواره خیران مدرسهساز استان ایلام از خیران نیکاندیشی که با ایمان، همت و باور عمیق در توسعه فضاها و تحقق عدالت آموزشی نقشآفرینی میکنند، قدردانی کرد و نوشت: مدرسه کانون امید و خاستگاه عدالت آموزشی است که آیندهسازان ایران در آن پرورش مییابند.
در پیام روز سهشنبه وزیر آموزش و پرورش به مناسبت برگزاری بیستوهفتمین جشنواره خیران مدرسهساز استان ایلام آمده است که مدرسه کانون امید، تحول و خاستگاه عدالت آموزشی است؛ جایی که آیندهسازان این مرز و بوم در سایه ایمان، دانایی و برابری فرصتها پرورش مییابند و در این مسیر امید، خیران نیکاندیش مدرسهساز با همتی بلند و باوری ماندگار نقشی درخشان در توسعه فضاهای آموزشی و تربیتی ایفا کردهاند.
وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت چهاردهم برای تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی افزود: با عزم راسخ رئیسجمهور و همراهی کمنظیر مردم، نهضت ملی مدرسهسازی در سراسر کشور جان تازهای گرفته و جلوهای از همافزایی دولت و ملت را در رشد و اعتلای نظام تعلیم و تربیت به نمایش گذاشته است.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از پیام خود آورده است که اگرچه به سبب مأموریتهای از پیش تعیینشده توفیق حضور در جمع خیران استان ایلام را نیافتم؛ اما وظیفه خود میدانم از همت والا، ایمان استوار و خدمات ارزشمند خیران مدرسهساز استان در مسیر توسعه علمی و تربیتی کشور صمیمانه قدردانی کنم.
وی در پایان پیام خود از درگاه خداوند برای خیران نیکاندیش، سلامت، عزت و توفیق روزافزون مسألت کرده است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان ایلام در این مراسم با اشاره به شاخصهای اصلی این نهضت در استان ایلام گفت: حذف مدارس کانکسی با جمعیت بالای هشت دانشآموز، جایگزینی مدارس فرسوده، تکمیل طرحهای نیمهتمام، حذف مدارس سنگی، مدارس با مساحت کمتر از حد استاندارد و فضاهایی با تراکم بالای دانشآموز در کلاسها از معیارهای این طرح است
جلال حمره اظهار کرد: در این چارچوب، ساخت ۱۲۴ طرح فضای آموزشی در استان تعریف شده است و خیران ایلامی در یکسال گذشته نقش چشمگیری در پیشبرد طرحهای ساخت و نوسازی مدارس استان داشتهاند.
وی افزود: بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی خیرین و مسئولیتهای اجتماعی به این طرحها اختصاص یافته است.
صالحانی، مدیرکل حوزه ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور نیز از برنامه ریزی برای اجرای بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ فضای آموزشی در کشور خبر داد و گفت: در مهرماه امسال ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در قالب ۲۴۰۷ طرح، تحویل آموزش و پرورش داده است.
بیستوهفتمین جشنواره خیران مدرسهساز استان ایلام با هدف تجلیل از نیکاندیشانی برگزار شد که با مشارکت فعال خود در ساخت، تجهیز و نوسازی مدارس، نقشی مؤثر در توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی ایفا کردهاند.
این جشنواره با حضور خیران، مدیران دستگاههای اجرایی، پیمانکاران، نمایندگان سازمان نوسازی مدارس کشور و بانوان فرهیخته استان در سرسرای همایشهای امور تربیتی آموزش و پرورش به منظور تجلیل از خیران و نیکاندیشانی برگزار شد که با کمکهای داوطلبانه خود نقش مؤثری در ارتقای زیرساختهای آموزشی مناطق مختلف استان دارند.
مدرسهسازی از سیاستهای محوری وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم است که با تأکید رئیسجمهور و پیگیری مستقیم وزیر در قالب «نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی» در سراسر کشور دنبال میشود.
ایلام با برخورداری از بیش از ۱۱۵ هزار دانشآموز و ۱۱ هزار فرهنگی و نیروی اداری دارای ۱۲۶۰ فضای آموزشی در مناطق شهری، روستایی و عشایری است و از استانهای فعال کشور در زمینه توسعه عدالت آموزشی و مشارکت خیران محسوب میشود.
پیام وزیر آموزش و پرورش از سوی «ایرج زینیوند»، مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام خوانده شد.