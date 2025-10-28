



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، هادی عیدی‌پور رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از اجرای طرح بازدید رایگان از دودکش‌های منازل خبر داد.

وی گفت: با سرد شدن هوا، احتمال بروز حوادث ناشی از نشت گاز و مسدود بودن مسیر دودکش وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد؛ از این رو سازمان آتش‌نشانی شیراز طرحی را با عنوان «بازدید رایگان از دودکش منازل» تا پایان آبان‌ماه اجرا می‌کند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز افزود: شهروندان می‌توانند برای شرکت در این طرح، نشانی دقیق منزل و شماره تماس خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۵۱۲۵ ارسال کنند تا کارشناسان سازمان در زمان تعیین‌شده برای بررسی و بازدید به محل مراجعه کنند.

عیدی‌پور، هدف از اجرای این طرح را افزایش ضریب ایمنی منازل و پیشگیری از حوادث ناشی از گازگرفتگی عنوان کرد و گفت: در بسیاری از حوادث سال‌های گذشته، علت اصلی مرگ و خفگی، انسداد مسیر دودکش یا نصب غیراستاندارد وسایل گرمایشی بوده است.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی اظهار کرد: شهروندان باید از سالم بودن دودکش و اتصالات گاز اطمینان حاصل کنند، از شیلنگ‌های فرسوده یا بلندتر از حد استاندارد استفاده نکنند، تهویه مناسب را در محیط حفظ کرده و به هیچ عنوان از وسایل شعله‌دار مانند اجاق‌گاز برای گرم‌کردن فضا استفاده نکنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز یادآور شد: بررسی ظاهری دودکش از بیرون ساختمان کافی نیست، چراکه گاهی گرفتگی در بخش‌های داخلی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین حضور کارشناسان آتش‌نشانی در قالب این طرح می‌تواند از بروز حوادث تلخ در فصل سرما جلوگیری کند.