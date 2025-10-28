پخش زنده
بعد از نزدیک یکماه تعطیلی دولت فدرال آمریکا و پرداخت نشدن حقوق میلیونها آمریکایی، شهرهای مختلف این کشور شاهد افزایش قابل توجه تقاضا و مراجعه کارمندان دولت آمریکا برای دریافت کالاهای اساسی و غذای رایگان است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ تلویزیون ان بی سی آمریکا در این باره اینگونه گزارش داد: در جنوب شرقی پایتخت آمریکا، تعداد زیادی از کارمندان دولت، ساعتها در صف منتظر دریافت کالاهای اساسی و موادغذایی رایگان میایستند.
یک کارمند دولت آمریکا هم که برای دریافت غذای رایگان مراجعه کرده بود گفت: لطفا به ما کمک کنید. ما واقعا به این غذاها نیاز داریم. در غیر این صورت بچههای ما گرسنه میمانند.
کایل داید مسئول یکی از مراکز توزیع غذای رایگان به نیازمندان نیز تصریح کرد: ما شاهد صفهای طولانی برای دریافت غذای رایگان در مرکز خودمان هستیم. در شرایطی که در سه سال و نیم گذشته به علت افزایش تورم و مشکلات معیشتی، مراجعه به مرکز ما ۷۰ درصد زیاد شده بود، الان باز شاهد افزایش بی سابقه تقاضای کارمندان دولت هستیم.
در چنین وضعی، دولت آمریکا اعلام کرده است که از روز اول نوامبر کالابرگهای کالاهای اساسی حدود ۴۲ میلیون آمریکایی نیازمند را هم قطع خواهد کرد.