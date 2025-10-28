سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از پرستاران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با حضور در بیمارستان شهید مطهری ارومیه، از پرستاران قدردانی کرد.

رسول مقابلی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر پرستاران در مسیر خدمت به بیماران و ارتقای سلامت جامعه، جایگاه والای پرستاران را تجلی ایثار، صبر و انسان‌دوستی دانسته و افزود: پرستاران در خط مقدم نظام سلامت، نقشی بی‌بدیل و ماندگار دارند و سلامت جامعه مرهون فداکاری‌های آنان است.