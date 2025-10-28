مرکز ملی تست و تصادف خودرو در آستانه بهره برداری
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از پیشرفت مرکز ملی تست و تصادف خودرو خبر داد و گفت: این مرکز بهعنوان یکی از طرحهای راهبردی کشور و زیرساخت کلیدی نظام نوین ارزیابی کیفیت خودرو تا نیمه نخست آذرماه به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیم
ا؛ آقای فرشاد مقیمی از پیگیری روند اجرای طرح مرکز ملی تست و تصادف خودرو (Crash Test Center) بهعنوان یکی از طرحهای راهبردی کشور و زیرساختهای کلیدی نظام نوین ارزیابی کیفیت خبر داد و گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۱۰۰ درصدی مجموعههای بخش خصوصی در حال اجراست.
مقیمی ادامه داد: در بازدید اخیر از طرح، بخشهای فنی شامل خط تست ۲۳۵ متری، آزمایشگاههای آمادهسازی خودرو، اتاق کنترل مرکزی، و تجهیزات اروپایی روز دنیا نظیر دوربینهای فوقپرسرعت با توان تصویربرداری ۵۰ هزار فریم در ثانیه و نسل جدید آدمکهای آزمون تصادف مورد بررسی قرار گرفت و روند پیشرفت این طرح پایدار و رضایتبخش است.
معاون وزیر صمت گفت: مرکز ملی تست و تصادف خودرو بهمنظور انجام آزمونهای استاندارد R۹۴ و R۹۵، ارزیابیهای COP و TA، افزایش ایمنی خودرو و کاهش تلفات جادهای راهاندازی شده و در زمینی به وسعت ۲۶ هزار مترمربع احداث شده است. عملیات عمرانی، نصب تجهیزات و سیستمهای تخصصی آن در مراحل پایانی قرار دارد.
مقیمی خاطرنشان کرد: بخش نهایی محوطه و مسیر تست خیابانی طرح تا نیمه نخست آذرماه تکمیل میشود و پس از آن، مرکز رسماً آماده بهرهبرداری خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: ایجاد و راهاندازی مرکز ملی تست و تصادف خودرو، گامی بنیادین در مسیر ارتقای ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل و کاهش تلفات جادهای است. این مرکز یکی از دستاوردهای مهم حکمرانی صنعتی کشور محسوب میشود و بهزودی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح خواهد شد.
رقابت جدید خودروسازان بر سر کیفیت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین و تصویب آییننامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در هیئت وزیران گفت: این آییننامه با پیشنهاد وزیر صمت تدوین شده و بهعنوان نخستین سند جامع ملی ارتقای کیفیت خودرو، با رویکرد سیستمی و مبتنی بر شاخصهای کمی، کیفیت را در تمامی مراحل از طراحی تا خدمات پس از فروش مورد ارزیابی، سنجش و پایش قرار میدهد.
وی افزود: وزارت صمت با اجرای این آییننامه، گامی مؤثر در جهت استقرار نظام اجرایی و پاسخگو در صنعت خودرو برداشته است.
مقیمی با اشاره به گستره پوشش این سند گفت: تمامی حلقههای زنجیره تولید، از طراحی و بنسازه (پلتفرم) تا قطعهسازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، ذیل نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهادهای مستقل بازرسی و ارزیابی قرار میگیرند. هدف آن است که مفهوم کیفیت نهتنها در محصول نهایی، بلکه در کل فرآیند و ساختار زنجیره تولید نهادینه شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، «سامانه ملی امتیازدهی خودروهای ساخت داخل»، «نظام شناسنامهدار کردن قطعات» و «پایگاه ملی ارزیابی کیفیت (Iran Quality Score)» ایجاد خواهد شد تا شفافیت و پاسخگویی در عملکرد خودروسازان و قطعهسازان تضمین شود.
مقیمی خاطرنشان کرد: در گام بعدی، نتایج این ارزیابیها مبنای سیاستهای حمایتی وزارت صمت خواهد بود؛ بهگونهای که خودروسازانی که ارتقای مستمر کیفیت در محصولات خود را اثبات کنند، از مشوقهای توسعهای و صادراتی بهرهمند خواهند شد و در مقابل، تولیدکنندگانی که به استانداردهای کیفی نرسند، از اولویتهای حمایتی خارج میشوند.
معاون وزیر صمت در پایان تأکید کرد: با اجرای این آییننامه و نظامهای نظارتی جدید، رقابت اصلی در صنعت خودرو ایران، رقابت بر سر کیفیت خواهد بود.