فرماندار مراغه بر ضرورت جمع آوری تیرهای برق حادثه ساز در این شهر تاکید کرد و برای جمع آوری تیرهای برق از سطح شهر به اداره برق دو ماه مهلت داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان در جلسه شورای ترافیک با بیان اینکه حدود ۲۰ تیر چراغ برق پس از تعریض معابر در خیابانهای شهر مراغه قرار گرفتهاند گفت: این تیرها سلامت شهروندان را هر لحظه تهدید میکند.
وی همچنین خواستار راه اندازی دوربینهای پلاک خوان در سطح شهر برای کنترل ترافیک شد.
فرماندار مراغه گفت:با راه اندازی مرکز کنترل ترافیک در مراغه قرار است پنج نقطه از میادین شهر به دوربین مجهز شوند.