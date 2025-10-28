حل مشکلات زیستمحیطی نیازمند همکاری بینبخشی و مشارکت مردم
نشست مجمع نمایندگان استان گیلان با رییس سازمان حفاظت محیط زیست با هدف بررسی آخرین وضعیت زیستمحیطی استان و چالشهای مرتبط با پسماند، آلودگی منابع آبی و تخریب جنگلها در تهران برگزار شد.
به نقل از خانه ملت، نشست مشترک مجمع نمایندگان استان گیلان با رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با هدف بررسی آخرین وضعیت زیستمحیطی استان و چالشهای مرتبط با پسماند، آلودگی منابع آبی و تخریب جنگلها در تهران برگزار شد.
در این نشست، سلمان زارع رئیس مجمع نمایندگان گیلان با تأکید بر اهمیت موضوع محیط زیست در توسعه پایدار استان گفت:گیلان به عنوان یکی از مناطق سرسبز کشور، امروز با بحرانهایی چون انباشت زباله، آلودگی رودخانهها و تخریب جنگلها مواجه است و انتظار میرود سازمان محیط زیست با نگاه ویژهتری به این استان بنگرد.
وی خواستار تسریع در اجرای طرحهای دفن بهداشتی و راهاندازی نیروگاههای زبالهسوز شد.
سید کریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت، در این نشست با اشاره به مشکلات پسماند در این دو شهرستان اظهار داشت:نبود امکانات کافی برای جمعآوری و تفکیک زباله در مناطق روستایی، به تهدیدی جدی برای سلامت محیط زیست و منابع آبی تبدیل شده است.
یاسر اسلام دوست، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال، نیز با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق غربی استان گفت:پسماندهای شهری و کشاورزی در این مناطق مستقیماً وارد رودخانهها میشود و حیات تالابها و دریای خزر را تهدید میکند. باید نگاه متوازن در تخصیص اعتبارات زیستمحیطی برقرار شود.
محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت و خمام، با اشاره به بحران زباله سراوان افزود: سراوان نماد یک بحران زیستمحیطی در کشور است و مردم سالهاست از بوی نامطبوع و آلودگی آن رنج میبرند. انتظار میرود وعدهها درباره ساماندهی این مرکز هرچه سریعتر اجرایی شود.
مهدی فلاح، دیگر نماینده رشت و خمام، نیز گفت: حل مشکلات زیستمحیطی نیازمند همکاری بینبخشی و مشارکت مردم است. باید فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ در میان خانوادهها و مدارس نهادینه شود.
سعید رحمتزاده، نماینده مردم صومعهسرا، در سخنانی با تأکید بر آلودگی منابع آبی بیان کرد:ورود فاضلابهای شهری و صنعتی به رودخانهها و تالابها به بحرانی جدی تبدیل شده و سلامت مردم را تهدید میکند. احداث و تکمیل تصفیهخانهها باید در اولویت قرار گیرد.
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار، نیز با اشاره به وضعیت نگرانکننده جنگلها و مراتع جنوب گیلان گفت:تخریب پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی جنگلی، علاوه بر تهدید اکوسیستم منطقه، خطر رانش زمین و سیلاب را افزایش داده است.
ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانهاشرفیه، با بیان اینکه تالابها و رودخانهها نیازمند حفاظت فوری هستند افزود: تالاب بوجاق و رودخانه سفیدرود از منابع حیاتی استان به شمار میروند و آلودگی این منابع، مستقیماً بر معیشت مردم اثر میگذارد.
در پایان این نشست، خانم انصاری، رئيس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ضمن قدردانی از دغدغهها و پیگیریهای نمایندگان استان گفت: گیلان یکی از مهمترین مناطق زیستمحیطی کشور است و رفع چالشهای آن نیازمند همکاری ملی، برنامهریزی جامع و مشارکت فعال مردم و دستگاههاست.
وی بر لزوم اجرای دقیق قوانین زیستمحیطی، توسعه تصفیهخانهها، کنترل ساختوسازهای غیرمجاز در حریم جنگل و دریا، و حمایت از کشاورزی پایدار و ارگانیک تأکید کرد. در پایان مقرر شد کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان گیلان، استانداری و سازمان محیط زیست کشور برای پیگیری مصوبات و رفع بحرانهای زیستمحیطی استان تشکیل شود.