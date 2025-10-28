پخش زنده
امروز: -
شرکت بی ئی سیستمز با لغو حمایت از هواپیماهای کمک رسان، مانع پرواز هواپیماهایی میشود که کمکهای انسان دوستانه برای مردم نیازمند میبرند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، شرکت "بی ئی سیستمز" که بر اساس اخبار منتشر شده در انگلیس امسال بیشترین میزان بمب و موشک و هواپیمای نظامی را فروخت و بیشترین سود را به دست آورد، به صورت بی سر و صدا، مانع میشود هواپیماهایی که برای مردم نیازمند در سودان جنوبی، سومالی و جمهوری دوکراتیک کنگو، غذا حمل میکنند، بتوانند پرواز کنند.
به نوشته روزنامه گاردین، شرکت "بی ئی سیستمز"، با حذف حمایتش، مجوز پرواز هواپیماهایی را که حامل مواد غذایی برای مردم گرسنه است، لغو میکند.
این شرکت جنگ افزارسازی انگلیس، در سال جاری بیش از ۳ میلیارد پوند سود به ثبت رساند که با افزایش هزینههای دفاعی مرتبط با درگیری اسرائیل و غزه و جنگ روسیه در اوکراین، افزایش یافته است.
گاردین افزود: گفته میشود که تصمیم شرکت "بی ئی سیستمز" مبنی بر لغو حمایت از هواپیمای کمکرسان، برای پیگیری تصمیم اعضای پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در افزایش ۵ درصدی هزینههای تسلیحاتی اعضای این پیمان، گرفته شده است.
به نوشته این روزنامه، پس از این که اعضای ناتو تصمیم گرفتند بودجه نظامی خود را افزایش دهند، چندین قرارداد عمده بشردوستانه لغو شده است، از جمله یک برنامه جهانی غذای سازمان ملل، برای ارسال کمک به ۱۲ مقصد در سراسر سومالی، جایی که تقریباً ۵ میلیون نفر با سطوح "بحرانی" گرسنگی روبرویند.
گاردین نوشت، تصمیم شرکت "بی ئی سیستمز" مبنی بر تسلیم داوطلبانه گواهی صادر شده در سازمان هواپیمایی کشوری انگلیس، موجب شد تا مجوز پرواز آخرین مدل هواپیمای تجاری این شرکت لغو و حمل کمکهای انسان دوستانه، مختل شود، این شرکت هنوز به چرایی این تصمیم به رسانهها پاسخ نداده است.