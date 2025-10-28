کشف ۵۵ میلیارد ریال انواع سکه و طلای قاچاق در فرودگاه امام
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور از کشف ۵۵ میلیارد ریال سکه و طلای قاچاق توسط ماموران پلیس فرودگاه امام خمینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سردار ابراهیم حاجی حسینلو در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید مقابله با قاچاقچیان، کارکنان ترمینالهای خارجی فرودگاه امام هنگام بازدید بار یکی از مسافران در رابطه با حمل طلای قاچاق به چمدان وی مشکوک شدند.
این مقام انتظامی افزود: ماموران هوشیار و تیزبین پلیس در بازرسی از محتویات چمدان مذکور ۲۷ قطعه سکه تمام، یک قطعه شمش ۱۶ گرمی، یک قطعه دو و نیم گرمی سکه پهلوی، که در کف چمدان به طرز ماهرانهای جاسازی شده بود کشف و با بررسی دقیقتر کارشناسان ارزش سکههای مکشوفه را بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور با اشاره به اینکه پرونده تکمیل و تحویل مراجع قضایی شد، بیان داشت: قاچاقچیان طلا و ارز با برهم زدن نظم اقتصادی کشور، امنیت مالی و استقلال ملی را هدف میگیرند و بی تردید با قاطعیت قانونی و اراده پلیس در مقابل این قانونشکنی ایستادهایم و همچنین مقابله با قاچاق کالا نیز یکی از اولویتهای اصلی ماموریتی پلیس فرودگاههای کشور است.