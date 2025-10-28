به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وانیا یاوری، نماینده تنیس روی میز ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، گفت: روز گذشته توانستم حریفان یمنی و مالزیایی را شکست دهم و به عنوان نفر اول به دور حذفی بروم، امروز هم توانستم حریف فیلیپینی را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهم و به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات صعود کنم.

وی افزود: در مرحله یک هشتم‌نهایی باید به مصاف برنده بازی چین تایپه و سنگاپور بروم و امیدوارم که بتوانم بهترین عملکرد را از خودم به نمایش بگذارم.