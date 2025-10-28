به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ حسین اصانلو گفت: ماموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۲۶ دستگاه لپ تاپ فاقد مجوز کشف شد، افزود: در این راستا ۳ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود با اشاره به اینکه ارزش ریالی این محموله فاقد مجوز برابر نظر کارشناسان، ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز به طور مستقیم به اقتصاد و تولیدات داخلی کشور ضربه وارد می‌کند و پلیس با تمام توان در برابراین پدیده شوم اقتصادی ایستاده است و از عموم مردم تقاضا می‌شود هر گونه اخبار در خصوص قاچاق کالا و ارز را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.