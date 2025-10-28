چالش‌ها و چشم‌انداز سازمان نظام روان‌شناسی در دوره جدید مدیریت در برنامه «کشیک سلامت» و وضعیت صنعت گردشگری و آلودگی هوای پایتخت در «تهران ۲۰» بررسی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر علیرضا آقایوسفی، رئیس منتخب سازمان نظام روان‌شناسی، به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و چشم‌انداز‌های پیش‌روی این سازمان پس از آغاز دوره جدید مدیریت می‌پردازد.

در این برنامه، موضوعاتی، چون رویکرد‌های تازه مدیریتی، الزامات ارتقای جایگاه حرفه‌ای روان‌شناسان، نحوه تعامل سازمان با دستگاه‌های مرتبط و راهکار‌های ارتقای خدمات روان‌شناختی در کشور مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار می‌گیرد.

«کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی، امشب ساعت ۲۰ از شبکه سلامت سیما پخش می‌شود.

برنامه «تهران ۲۰»

بررسی وضعیت گردشگری در کشور و آلودگی هوای پایتخت موضوع گفت‌وگوی امشب برنامه «تهران ۲۰» است که از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود.

«محسن فتحی»، رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی امشب در خصوص وضعیت گردشگری در کشور گفت‌و‌گو خواهد کرد. همچنین در بخش تلفنی برنامه نیز «زهره عبادی»، مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران، وضعیت آلودگی هوای پایتخت را بررسی می‌کند.