به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ این مراسم به‌منظور تعیین اولویت تخصیص خودرو برای متقاضیانی است که در طرح‌های فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش در سه گروه متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده ثبت‌نام کرده‌اند.

در این مرحله، محصولات ری‌را، پژو ۲۰۷، تارا، سورن، رانا پلاس و دنا پلاس عرضه شده‌اند.

براساس اعلام گروه صنعتی ایران خودرو؛ نتایج این اولویت‌بندی پس از تایید نهاد‌های نظارتی و طی مراحل اداری، از طریق سامانه فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir به اطلاع متقاضیان می‌رسد.