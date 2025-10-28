۱۰ آبان؛ قرعهکشی محصولات ایرانخودرو
مراسم قرعه کشی طرح فروش محصولات ایرانخودرو ساعت ۱۰ صبح شنبه (۱۰ آبان) با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار میشود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ این مراسم بهمنظور تعیین اولویت تخصیص خودرو برای متقاضیانی است که در طرحهای فروش فوری، فوقالعاده و پیشفروش در سه گروه متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده ثبتنام کردهاند.
در این مرحله، محصولات ریرا، پژو ۲۰۷، تارا، سورن، رانا پلاس و دنا پلاس عرضه شدهاند.
براساس اعلام گروه صنعتی ایران خودرو؛ نتایج این اولویتبندی پس از تایید نهادهای نظارتی و طی مراحل اداری، از طریق سامانه فروش ایرانخودرو به نشانی ikcosales.ir
به اطلاع متقاضیان میرسد.
مراسم اولویتبندی از طریق سامانه ایرانخودرو به نشانی ikco.ir
به صورت زنده پخش خواهد شد.