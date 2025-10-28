سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: اجرای مصوبه اصلاح الگوی مصرف گاز از ابتدای مهر آغاز شده و با توجه به دوره ۴۵روزه قرائت کنتورها، اصلاحات قبوض از نیمه آبان به‌طور کامل اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سیدحسن موسوی» با بیان اینکه مصوبه اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی در مرداد به تصویب هیئت وزیران رسید، گفت: اگرچه اجرای این مصوبه از ابتدای مهر آغاز شده، اما به‌دلیل اینکه دوره قرائت کنتور‌های گاز مشترکان ۴۵ روزه است، از نیمه آبان این اصلاحات در قبوض گاز به‌طور کامل اعمال می‌شود. ­

وی با بیان اینکه با اعمال تعرفه‌های جدید خانگی در مهر امسال، گازب‌های بیش از ۷۵ درصد مشترکان خانگی حداکثر ۱۰ هزار تومان و حدود ۹۴ درصد مشترکان گازب‌های کمتر از ۵۰ هزار تومان داشته‌اند، افزود:­نظام جدید الگوی مصرف، بر مبنای چهار پله است که پله نخست، مشترکان در حد الگوی مصرف، پله دوم در حد مشترکان متوسط، پله سوم مشترکان پرمصرف و پله چهارم مشترکان بسیار پرمصرف را شامل می‌شود. ­

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران­با اشاره به طرح پایش دمای ساختمان‌های ادارات دولتی تصریح کرد:­مطابق با بخشنامه ابلاغی، از ابتدای آبان امسال، الگوی مصرف ساختمان‌ها و اداره‌های دولتی بر مبنای ۸۰ درصد مصرف دوره مشابه سال ۱۴۰۱ تعیین شده است؛ به این ترتیب، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با مدیریت دمای محیط و رعایت مقررات، حداقل ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز را محقق کنند.

موسوی با اشاره به اینکه خاموش کردن تجهیزات گرمایشی در ایام تعطیل از دیگر موارد پایش ادارات و الزام رعایت دمای آسایش (۲۰ درجه سانتی‌گراد) در ساختمان‌هاست، گفت:­در صورت رعایت نکردن دمای آسایش در ساختمان‌های اداره‌های دولتی، بار اول اخطار کتبی داده می‌شود و در صورت تکرار، نسبت به قطع موقت جریان گاز اقدام می‌شود. ­