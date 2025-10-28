به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی فقیه درآذربایجان غربی وامام جمعه مردم ارومیه در یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بااشاره به عظمت و شخصیت زینب (س) گفت: زینب کبری (س) با عمل و اخلاق عاقلانه‌ای که داشتند به عقیله بنی هاشم لقب گرفتند ودر فرهنگ عمومی باید به تربیت نسل عاقل تلاش شود چرا که اساس دین براساس عقل بنا شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی به تنش‌های قومیتی اخیر دراستان اشاره کرد وافزود دشمن می‌خواهد ازاین تنش‌ها در نقشه‌های شوم خود سو استفاده کند که اتحاد و انسجام ملت می‌تواند نقشه‌های دشمن را نابود کند.

وی افزود: دشمن به دنبال بهانه است و کوچکترین وساده‌ترین مساله را انتخاب می‌کند که اتحاد مردم را نشانه بگیردو ما نباید اجازه دهیم این مطالب در استان مطرح شود و این مسائل باید در نطفه خفه شود.

امام جمعه ارومیه بااشاره به اهمیت شورای فرهنگ عمومی گفت: فرهنگ عمومی سرآمد همه کار‌ها باید باشد چرا که زیر بنای همه مساله مسائل فرهنگ عمومی است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی دراین جلسه بااشاره به نقش معلمان در ساختن جامعه اسلامی گفت: در شورای فرهنگ عمومی مسائل مربوط به فرهنگی را می‌توان با کمک معلمان حل کرد.

ناصر عتباتی افزود: در حوزه پیشگیری از جرائم طرح قاضی در مدارس اجرا می‌شود که مشاوره‌های خصوصی و آموزش دانش آموزان از مهمترین آنها در این طرح است.

رسول مقابلی سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی دراین جلسه به برگزاری هر چه بیشتر رویداد‌های فرهنگی و ایجاد هم دلی و انسجام در استان تاکید کرد.

علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در این جلسه باارائه گزارش ودستور العمل‌های برنامه راهبردی ارتقا دینداری نوجوانان گفت: آموزش و پرورش در این زمینه طراحی سامانه نوری نو، اجرای طرح، چون وچرا و طرح نقشه را اجرا کرده که در اجرای دستور العمل‌های برنامه راهبردی ارتقا دینداری نوجوانان انجام شده است.

وی بااشاره به اینکه برای دانش آموزانی که فعالیت فرهنگی و قرآنی انجام می‌دهند به اردو‌های یک روزه زیارتی فرستاده می‌شوند گفت: برای سال جاری برنامه ریزی شده تا ۳۵ هزار دانش اموز در راهیان شمالغرب کشور حضور داشته باشند.

نیر الهامی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری نیز دراین جلسه بااشاره به اهداف اقتصادی و اهداف فرهنگی نمایشگاه گوهر شاد از برپایی نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی– اسلامی گوهر شاد در ارومیه گزارش ارائه داد.