اسامی داوران، ناظران فنی و نمایندگان فدراسیون در هفته سوم لیگ بیست و یکم هندبال بانوان اعلام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران فنی و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته سوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که به این شرح است:

استقلال تهران - کسری گرمدره

داوران: انسیه رنجبر - پرستو عالی‌منش

نماینده فدراسیون: منیره نامجو

ناظر فنی: راحله نصرالله‌پور



زاگرس جنوبی کازرون - آذرخش هرمزگان

داوران: المیرا نصر - راحله شهبازی

نماینده فدراسیون: صفورا خادم‌القرآن

ناظر فنی: لیلا منصوری



فولاد مبارکه سپاهان - نفت و گاز گچساران

داوران: الهه نصر - افناز خلیل‌نژاد

نماینده فدراسیون: طاهره تواهندنیان

ناظر فنی: شیرین کریمی



سنگ‌آهن بافق - نامی‌نو اصفهان

داوران: مطهره نجد سمیعی - زهرا اسمعیل خواه

نماینده فدراسیون: مریم جمادی

ناظر فنی: رقیه حیدری



دیدار‌های هفته سوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور جمعه، ۹ آبان، برگزار می‌شود.