اسامی داوران، ناظران فنی و نمایندگان فدراسیون در هفته سوم لیگ بیست و یکم هندبال بانوان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران فنی و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته سوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور را اعلام کرد که به این شرح است:
استقلال تهران - کسری گرمدره
داوران: انسیه رنجبر - پرستو عالیمنش
نماینده فدراسیون: منیره نامجو
ناظر فنی: راحله نصراللهپور
زاگرس جنوبی کازرون - آذرخش هرمزگان
داوران: المیرا نصر - راحله شهبازی
نماینده فدراسیون: صفورا خادمالقرآن
ناظر فنی: لیلا منصوری
فولاد مبارکه سپاهان - نفت و گاز گچساران
داوران: الهه نصر - افناز خلیلنژاد
نماینده فدراسیون: طاهره تواهندنیان
ناظر فنی: شیرین کریمی
سنگآهن بافق - نامینو اصفهان
داوران: مطهره نجد سمیعی - زهرا اسمعیل خواه
نماینده فدراسیون: مریم جمادی
ناظر فنی: رقیه حیدری
دیدارهای هفته سوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور جمعه، ۹ آبان، برگزار میشود.