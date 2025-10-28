به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاظم نسب الباجی گفت: احداث این نیروگاه‌ها نه تنها به تامین انرژی پایدار برای استان و کشور کمک می‌کند بلکه در ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم و مرزی نیز مؤثر خواهد بود.

کاظم‌نسب الباجی از تشکیل کمیته ویژه برای رفع موانع این طرح خبر داد و گفت: کمیته‌ای ویژه باید با حضور نمایندگان فرمانداری خرمشهر، اداره کل منابع طبیعی، شرکت برق منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی تشکیل و در مدت ۴۸ ساعت آینده، نشست تخصصی برای بررسی و تسریع در تامین زمین و مجوز‌های مورد نیاز طرح برگزار کنند.

معاون اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اولویت‌دار بودن این طرح تصریح کرد: رفع موانع و تسهیل فرآیند اجرایی نیروگاه ترکیبی خرمشهر در دستور کار جدی معاونت اقتصادی استانداری قرار دارد.

وی اظهار داشت: به منظور بررسی و تامین برق برای طرح‌های صنعتی از جمله شرکت فولاد بین‌المللی خاوران نیز نشست مشترک بین سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت برق منطقه‌ای به‌زودی برگزار و نتایج آن جهت پیگیری به استانداری خوزستان اعلام شود.