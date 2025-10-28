اقدام اروپاییها در «اسنپبک» فاقد وجاهت حقوقی است
«رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان گفت : اقدام اروپاییها در «اسنپبک» فاقد وجاهت حقوقی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،از اسلام آباد، مؤسسه مطالعات منطقهای پاکستان (IRS) نشستی تخصصی با حضور اندیشمندان، کارشناسان و دیپلماتهای برجسته منطقهای برگزار کرد تا تحولات مرتبط با فعالسازی سازوکار «اسنپبک» از سوی کشورهای اروپایی و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات خاورمیانه بررسی شود.
«رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، مواضع تهران را در این نشست به تفصیل تشریح کرد و با اشاره به تاریخچه برجام، یادآور شد، مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ۵+۱ در سال ۲۰۱۵ به توافق هستهای انجامید و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت لغو تحریمها را تضمین کرد.
سفیر ایران افزود: «خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و نقض تعهدات کشورهای اروپایی، ایران را وادار به آغاز گامهای جبرانی مطابق برجام کردف این اقدامات نمیتواند مبنایی برای فعالسازی مکانیزم اسنپبک توسط کشورهای اروپایی باشد.» امیری مقدم با تشریح سازوکار حل اختلاف برجام توضیح داد، فعالسازی اسنپبک مستلزم طی کامل مراحل حقوقی است و پرونده نمیتواند همزمان در دو مرجع بررسی شود. وی افزود: «اقدام سه کشور اروپایی در ارجاع پرونده به شورای امنیت غیرقابل پذیرش است، زیرا خود این کشورها پس از خروج آمریکا از برجام، تعهدات خود را اجرا نکردهاند و عملاً از حقوق مندرج در برجام محروم هستند.» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، همچنین به اجماعنداشتن اعضای شورای امنیت درباره اعتبار اعلان اروپاییها اشاره کرد و گفت: «روسیه و چین این اعلان را باطل و بلا اثر میدانند و فرآیند اسنپبک فاقد اعتبار است.» سفیر ایران در ادامه با اشاره به تغییرات بنیادین در وضعیت برنامه هستهای کشور و تجاوزات نظامی اخیر، خاطرنشان کرد، بسیاری از مفاد قطعنامههای پیشین دیگر موضوعیت ندارند و با پایان قطعنامه ۲۲۳۱، حقوق ایران در توسعه غنیسازی بومی، تحقیق و توسعه هستهای و همکاریهای علمی همچنان پابرجا خواهد بود و محدودیتهای قطعنامههای پیشین برای ایران معتبر نیست. خالد محمود رئیس مؤسسه مطالعات استراتژیک اسلامآباد (ISSI)، و جمعی از پژوهشگران ایرانی و پاکستانی از جمله دکتر توحید اسدی از دانشگاه تهران و فراز نقوی، پژوهشگر ارشد اندیشکده مطالعات منطقه ای اسلام آباد از دیگر سخنرانان این میزگرد بودند که طی آن ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی تحولات اخیر پیرامون برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مورد واکاوی قرار گرفت.