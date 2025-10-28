پخش زنده دیدار فوتبال آتلانتا - میلان و پخش زنده بسکتبال بایرن مونیخ و رئال مادرید از قاب شبکه های سه و ورزش سیما تقدیم علاقه مندان می شود.

امشب از شبکه سه سیما بازی تیم‌های آتلانتا و میلان به صورت زنده برای علاقمندان به لیگ ایتالیا پخش می‌شود.

امشب سه شنبه ۶ آبان گروه ورزش، یک بازی از لیگ ایتالیا سری A را برای پخش در نظر گرفته است.

دو تیم آتلانتا و میلان با هم دیدار می‌کنند که برنامه «گزارش ورزشی» شبکه سه سیما این بازی را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه ساعت ۲۳:۱۵ در شهر برگامو ایتالیا و در ورزشگاه آتلتی آتزوری دایتالیا برگزار می‌شود و علیرضا دهقانی این بازی را گزارش خواهد کرد.

مخاطبان عزیز می‌توانند این مسابقه را از شبکه سه سیما تماشا کنند.

پخش زنده بسکتبال بایرن مونیخ و رئال مادرید

شبکه ورزش در جریان برگزاری بسکتبال یورولیگ ۲۶_۲۰۲۵، امشب از ساعت ۲۲:۳۰ دیدار دو تیم بایرن مونیخ و رئال مادرید را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

در چارچوب رقابت‌های یورولیگ بسکتبال۲۶_۲۰۲۵، تیم‌های بسکتبال بایرن مونیخ و رئال مادرید امشب سه شنبه ۶ آبان از ساعت ۲۲:۳۰ با هم به رقابت خواهند پرداخت.

گزارشگری این بازی با محمد حسن واحد است و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.