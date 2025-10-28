پخش زنده
امروز: -
پخش زنده دیدار فوتبال آتلانتا - میلان و پخش زنده بسکتبال بایرن مونیخ و رئال مادرید از قاب شبکه های سه و ورزش سیما تقدیم علاقه مندان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امشب از شبکه سه سیما بازی تیمهای آتلانتا و میلان به صورت زنده برای علاقمندان به لیگ ایتالیا پخش میشود.
امشب سه شنبه ۶ آبان گروه ورزش، یک بازی از لیگ ایتالیا سری A را برای پخش در نظر گرفته است.
دو تیم آتلانتا و میلان با هم دیدار میکنند که برنامه «گزارش ورزشی» شبکه سه سیما این بازی را به صورت زنده پوشش میدهد.
مسابقه ساعت ۲۳:۱۵ در شهر برگامو ایتالیا و در ورزشگاه آتلتی آتزوری دایتالیا برگزار میشود و علیرضا دهقانی این بازی را گزارش خواهد کرد.
مخاطبان عزیز میتوانند این مسابقه را از شبکه سه سیما تماشا کنند.
پخش زنده بسکتبال بایرن مونیخ و رئال مادرید
شبکه ورزش در جریان برگزاری بسکتبال یورولیگ ۲۶_۲۰۲۵، امشب از ساعت ۲۲:۳۰ دیدار دو تیم بایرن مونیخ و رئال مادرید را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
در چارچوب رقابتهای یورولیگ بسکتبال۲۶_۲۰۲۵، تیمهای بسکتبال بایرن مونیخ و رئال مادرید امشب سه شنبه ۶ آبان از ساعت ۲۲:۳۰ با هم به رقابت خواهند پرداخت.
گزارشگری این بازی با محمد حسن واحد است و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش میشود.