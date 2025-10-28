در آیینی، ۱۳ سردفتر جدید در استان با ادای سوگند، فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: این سردفتران در مناطق مختلف استان مشغول به کار می‌شوند و از امروز فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

کیوان نیازی اظهار کرد: در حال حاضر ۷۳ سردفتر در استان فعال هستند که با اضافه شدن این افراد، تعداد سردفتران استان به ۱۰۳ نفر افزایش می‌یابد.

وی به آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی قانون معاملات اموال غیرمنقول نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای این قانون تاکنون، ۶۳ هزار جلد سند تک برگ صادر شده است.

سردفتران، مسئول حفظ اسناد رسمی و معاملات قانونی هستند که پایه‌های مالکیت و تعهدات افراد را تشکیل می‌دهد.

اجرای قوانینی مثل الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، نقش سردفتران را بیش از پیش پررنگ کرده است.