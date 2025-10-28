به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبداللهی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خصوص آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آبگرفتگی در شهر‌های خوزستان، اظهار کرد: هر چند هواشناسی برای برخی ماه‌های پاییز، بارش‌های کمتر از نرمال پیش‌بینی کرده، اما این موضوع با آمادگی برای آبگرفتگی متفاوت است. چه بسا همان مقدار بارش کمتر از نرمال، در دقایق کوتاه و در یک مکان و زمان محدود اتفاق بیفتد و منجر به آبگرفتگی و مشکلاتی شود که در گذشته هم تجربه کرده‌ایم.

وی افزود: هواشناسی علاوه بر پیش‌بینی بارش‌های کمتر از نرمال، احتمال وقوع بارش‌های ناگهانی را نیز داده است بنابراین باید همه دستگاه‌ها آمادگی لازم را داشته باشند. معمولا بیشترین آسیب پس از چند سال خشکسالی اتفاق می‌افتد؛ زمانی که چند سال مداوم خشکسالی رخ داده باشد، ممکن است برخی دستگاه‌ها یا مدیران، آمادگی لازم برای مقابله با بارش‌ها و سیلاب را نداشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: ما از ابتدای شهریورماه، با هر کدام از دستگاه‌ها در خصوص آمادگی برای مقابله با آبگرفتگی و سیلاب احتمالی، جلساتی برگزار و وظایف و دستورالعمل‌های هر دستگاه را اعلام کردیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران خوزستان با حضور دستگاه‌های اجرایی در پایان مهرماه، بیان کرد: هواشناسی زمان آغاز بارندگی‌های موثر را از نیمه دوم آذرماه پیش‌بینی کرده است. در جلسه پایان مهرماه وظایف همه داستگاه‌ها در خصوص آبگرفتگی و سیلاب را تذکر دادیم. این موضوع‌ها شامل موارد متعددی از آمادگی شرکت‌های برق، شست‌وشوی مقره‌ها، هرس درختان و تعویض خطوط فرسوده گرفته تا موارد مربوط به آبخیزداری، پایداری مخازن ذخیره آب و پایداری ارتباطات در زمان قطع احتمالی برق است.

عبداللهی گفت: البته مسائل مربوط به شهرداری و شرکت آب و فاضلاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شهر اهواز سیستم جامع دفع آب‌های سطحی ندارد، اما مجموعه‌ای از طرح‌های ضربتی و اضطراری در مناطقی که قبلا دچار آبگرفتگی‌های طولانی‌مدت بوده‌اند، اجرا شده است که این پروژه‌ها باید تکمیل شوند.

وی ادامه داد: هر چند اجرای طرح جامع سیستم دفع آب‌های سطحی شهر اهواز ضروری است، اما اگر در حال حاضر اعتبار لازم برای تکمیل آن وجود ندارد هم لازم است طرح‌های اضطراری در همان مناطق پرخطر قبلی انجام شوند.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: همچنین باید کانال‌ها و خطوط دفع آب‌های سطحی و فاضلاب توسط شرکت آب و فاضلاب و شهرداری لایروبی شوند. مساله ایستگاه‌های پمپاژ نیز مطرح است که باید اورهال شوند. همچنین لزوم تامین برق اضطراری و تهیه پمپ‌های مورد نیا، اعم از پمپ‌های خودکش و رزرو، به شرکت آب و فاضلاب و شهرداری اهواز به طور کامل تذکر داده شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه اهواز شهری فلت (مسطح) است و ایستگاه‌های پمپاژ متعددی در مسیر دفع آب‌های سطحی وجود دارد، باید شهرداری و شرکت آب و فاضلاب در زمینه لایروبی و نگهداری ایستگاه‌های پمپاژ، اقدامات لازم که به آنها ابلاغ شده است را انجام دهند.

عبداللهی گفت: شهر‌هایی مانند اهواز، بندر امام، آبادان، خرمشهر، شادگان و سوسنگرد که فلت هستند و شیب زمین کم است، بیشتر در معرض خطر آبگرفتگی هستند و لازم است آمادگی بیشتری در این شهر‌ها وجود داشته باشد.

وی افزود: علاوه بر این موارد، با کمک فرمانداری‌ها، شرکت‌های بزرگ مستقر در هر شهرستان را به عنوان معین تعیین کرده‌ایم و در تقسیم کار انجام شده است.

ابلاغیه‌ای به شرکت‌های بزرگ هر شهرستان صادر شده و برای شهرستان‌هایی که شرکت‌های بزرگ نداشتند هم شرکت‌ها یا دستگاه‌های اجرایی دیگر را تعریف کردیم بنابراین برای هر شهرستان، شرکت و دستگاه اجرایی معین تعیین شده است تا در صورت وقوع بارش‌های شدید، برای پیشگیری یا مقابله با آبگرفتگی، از این ظرفیت استفاده کنند.