سازمان ملل اعلام کرد شبه نظامیان متهم به نسل کشی در سودان، از جنگ افزار‌های انگلیسی استفاده می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه گاردین نوشت شورای امنیت سازمان ملل دو پرونده حاوی اسناد را مشاهده کرده است که نشان می‌دهد سلاح‌های انگلیسی که دولت امارات متحده عربی می‌خرد، به دست شبه نظامیان در سودان می‌رسد تا به نسل کشی بپردازند.

به نوشته این روزنامه، دولت امارات متحده عربی، پس از خریدن سلاح از انگلیس، آن‌ها را به "گروه واکنش سریع" در سودان می‌رساند که این گروه، متهم به نسل کشی در سودان است، بدین ترتیب، سلاح‌های انگلیسی همراه با پول اماراتی، بزرگ‌ترین فاجعه انسانی را در جهان پدید آورده است.

سلاح‌های انگلیسی در دست گروه‌های جنایتکار سودانی

روزنامه گاردین نوشت ماه‌ها پس از این که شورای امنیت سازمان ملل، اسنادی درباره نقش امارات، مبنی بر خریدن سلاح‌های انگلیسی و دادن آن‌ها به شبه نظامیان سودانی دریافت و منتشر کرد، اکنون معلوم شده دولت انگلیس، بر میزان صادرات سلاح‌های مشابه به امارات متحده عربی افزوده است.

به نوشته این روزنامه، تجهیزات نظامی انگلیسی به رغم ممنوعیت سازمان ملل، در مناطق جنگی در لیبی و یمن نیز دیده می‌شود.

گاردین نوشت با این همه اسناد و مدارک، دولت امارات متحده عربی، دخالتش در نسل کشی شبه نظامیان سودانی و ارسال اسلحه انگلیسی برای "گروه واکنش سریع" را انکار می‌کند.

روزنامه گاردین نوشت در حالی که جنگ "گروه واکنش سریع" و ارتش سودان، وارد سومین سال شد، تاکنون دستکم ۱۵۰ هزار نفر در این کشور، قربانی جنگ افروزی دوطرف شده‌اند.

این درگیری همچنین موجب آوارگی بیش از ۱۲ میلیون سودانی و گرسنگی شدید حدود ۲۵ میلیون نفر در آن کشور شده است.

گاردین نوشت هر دو طرف این جنگ در سودان، به جرایم جنگی و کشتار غیرنظامیان متهم شده‌اند.

به نوشته این روزنامه، اسناد ارتباط سلاح انگلیسی و دولت اماراتی در نسل کشی در سودان، در ژوئن ۲۰۲۴ و ماه مارس سال جاری میلادی، در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت.