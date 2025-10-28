پخش زنده
پنج هزار مددجو از خدمات روانشناختی کلینیک استان مازندران در شش ماهه سالجاری، بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون فرهنگی کمیته امداد استان مازندران گفت: در۶ ماهه سالجاری تعداد ۵۶۴۵ مددجوی تحت حمایت به تعداد ۹۲۴۰ جلسه از خدمات مشاوره کلینیک راه زندگی (رز) به صورت فردی بهرهمند شدند.
اسماعیل آرامجان افزود: این خدمات در زمینههای تحصیلی و تربیتی، خانوادگی، کودک و نوجوان، مشاوره پیش از ازدواج و مهارتهای زندگی، خدمات روانسنجی، ویزیت روانپزشک، گفتاردرمانی و کار درمانی بوده است.
وی با بیان اینکه کلینیک مشاوره رز از سال ۱۴۰۰ در استان کار خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: تقویت بنیان فکری خانوادههای تحت حمایت با هدف تحکیم بنیان خانواده و هدایت در مسیر توانمند سازی فکری و فرهنگی آنان از رویکردهای مهم این نهاد در حوزهی فرهنگی میباشد.
معاون فرهنگی کمیته امداد استان با اشاره به اینکه از مهمترین اهداف این کلینیک، شناسایی زمینههای آسیبپذیری جامعه هدف در بخشهای مختلف و بهبود شرایط زندگی مددجویان تحت حمایت میباشد گفت: مشاورین کلینیک رز در تمامی ادارات کمیته امداد استان مازندران مستقر هستند و تعداد ۳۶ مشاور بصورت برون سپار در حال ارائه خدمات روانشناختی در استان مازندران به مددجویان تحت حمایت میباشند.
آرامجان با بیان اینکه از دیگر اقدامات کلینیک رز استقرار متخصص روانپزشک بوده است افزود: در ۶ماهه سالجاری تعداد ۸۷ نفر طی ۱۶۳ جلسه از خدمات روانپزشکی و دارو درمانی بهرهمند شدهاند.
وی با بیان اینکه در ۶ ماهه سالجاری تعداد ۱۲۹ نفر نیز از مشاوره گروهی مشاورین کلینیک رز در استان بهرهمند شدهاند گفت: تقویت معنویت و مهارت خانوادههای تحت حمایت یکی از شاخصهای مهم در مسیر توانمندسازی جامعه هدف به شمار میرود و برنامههای مختلفی به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وارتقای سطح فکری و فرهنگی مددجویان استان اجرا میشود.
خاطر نشان میشود: کلینیک رز مرکز استان در شهرستان ساری همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر، خدمات تخصصی ارائه میدهد که افراد غیر تحت حمایت امداد نیز میتوانند با شماره ۳۳۲۵۸۹۰۲ تماس حاصل کرده و با دریافت وقت از خدمات این کلینیک بهرهمند شوند.