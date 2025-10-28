پخش زنده
معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر طرح احیای گور شکست میخورد دیگر هیچ طرحی توان اجرا در کشور پیدا نمیکرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کشور ما به لحاظ غنای تنوع زیستی یکی از نقاط داغ تنوع زیستی در جهان است و ما باید به نحو احسن از این میراث حفاظت کنیم.
حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در آیین گرامیداشت روز ملی محیطبان و جشن احیای گور ایرانی بیان داشت: سازمان حفاظت محیطزیست تنها از حیاتوحش و گونهها حفاظت نمیکند بلکه در حقیقت از تنوع زیستی در کشور محافظت می کند و این به مثابه حفاظت از تاروپود حیات در کشور است.
وی گفت: حفاظت از تنوعزیستی باید در سه سطح ژن، گونه و زیست بوم همزمان پیش برود و این میراثی ارزشمند و سرمایه ملی محسوب میشود.
او ادامه داد: کشور ما در دنیا جایگاه ویژهای به لحاظ تنوع زیستی دارد و میتواند از باب غنای تنوع زیستی به خود ببالد.
ظهرابی اضافه کرد: در آینده تنوع زیستی و تنوع ژنتیکی سرمایه اصلی کشورها خواهد بود و شاخصههای بیوتکنولوژیکی آینده کشورها را رقم خواهد زد.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: از بین رفتن زیستگاه و تخریب زیستگاه نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد عامل انقراض گونهها است و انقراض گونهها یکی از سه آسیب اصلی و تهدیدات جدی در جهان محسوب میشود.
او گفت: دولت ها مکلف هستند تا اقداماتی را برای جلوگیری از انقراص گونهها انجام دهند و این یکی از وظایف اصلی سازمان حفاطت محیط زیست محسوب میشود.
وی ادامه داد: نزدیک به ۱۵۴ گونه از بین گونههای ارزشمند در کشور در فهرست گونه های در معرض خطر انقراض قرار دارند که از بین آنها ۸۷ مورد شرایط بحرانی دارند.
او افزود: تا سال قبل ۲۵ گونه برنامه احیا داشت و از سال گذشته تاکنون برای ۱۳ گونه دیگر برنامه احیا تهیه شده است و امیدواریم تا سال بعد بیش از ۱۰ مورد دیگر نیز به ان اضافه شود.
وی یادآور شد: گورایرانی و تعداد دیگری از گونه های مهم کشور برنامه ویژه دارند و این پروژه در طی سالیان گذشته با چالشهای جدی روبه رو شده و اکنون به اینجا رسیدیم که شاهد موفقیت این پروژه هستیم.
ظهرابی در تشریح روند انجام طرح احیای گور ایرانی و چالشها و مشکلات سالهای گذشته در انجام آن، افزود: ما در مقطعی به دلیل مشکلات پیش آمده فکر کردیم اگر این طرح شکست بخورد دیگر هیچ طرح احیایی در کشور جرات انجام نخواهد داشت برای همین با قدرت کار را ادامه دادیم و اکنون شاهد به نتیجه رسیدن آن هستیم.
او بر برخی فشارهای رسانهای و پیگیریهای افراطی در این حوزه در آن مقطع زمانی اشاره کرد و گفت: لازم است انتقادات عالمانه و آگاهانه باشد تا به نتیجه برسد و من اینجا به همکارانم عرض می کنم که هیچوقت در پیشبرد امر حفاظت هدف را گم نکنند و به فشارها و حاشیه ها توجه نکنند و کار را علمی و درست پیش ببرند