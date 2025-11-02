مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: به منظور اجرای مصوبه کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز ادارات، با برگزاری دوره آموزشی پایش مصرف گاز برای بسیجیان، نظارت میدانی بر مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی استان زنجان به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسعود صابری فر با اعلام این خبر افزود: در راستای تحقق سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای مصوّبه هیأت دولت مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز در ادارات، دوره آموزشی پایش مصرف گاز با حضور بسیجیان برگزار شد تا نیرو‌های جهادی با نظارت میدانی، ساماندهی مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی استان زنجان را به صورت موثّر برعهده گیرند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه هیأت وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلّف هستند در دوره سرد سال با رعایت دمای آسایش، گرمایش ساختمان‌های خود را حداکثر روی۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند، تصریح کرد: همچنین طبق این مصوّبه، در ایّام تعطیل و خارج از ساعات کاری، سامانه‌های گرمایشی ادارات باید به‌طور کامل خاموش شود تا از هدررفت انرژی در سطح ملّی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در ادامه با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی مکلّف هستندمصرف گاز طبیعی ساختمان‌های خود را در دوره سرد سال، که از ابتدای آبان‌آغاز می‌شود، حداقل ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش دهند؛ افزود: این کاهش مصرف باید با تعدیل دمایی و رعایت دمای آسایش صورت گیرد.

صابری فر با اشاره به اینکه نظارت، مراقبت و بررسی مستمر تجهیزات گرمایشی و دمای ساختمان‌های اداری در دستور کار شرکت گاز استان زنجان قرار دارد تا اطمینان حاصل شود دمای آسایش رعایت می‌شود؛ اعلام کرد: در صورت تخطّی از این الزامات، اخطار قطع جریان گاز به مشترکین صادر خواهد شد تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: میزان پایه مصرف گاز دستگاه‌های مشمول،۸۰ درصد مصرف همان ساختمان در یکی از ۵ ماه سرد سال ۱۴۰۱ پس از تعدیل دما تعیین شده است.

صابری فر افزود: پایش ساختمان‌ها هر دو هفته یک‌بار انجام می‌شود و تیم‌های پایش موظف‌اند طی این دوره از تمامی ساختمان‌های دستگاه‌های مشمول بازدید کنند تا از رعایت الزامات مصرف و دمای آسایش اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه این نظارت‌ها تا پایان فصل سرما ادامه خواهد داشت؛ از تمامی دستگاه‌های اجرایی استان خواست نسبت به انجام راهکار‌های مدیریت مصرف، جدیت کامل داشته باشند.