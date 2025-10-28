رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از اختصاص ۷۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی به نظام سلامت و درمان با مصوبه سران قوا خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ علی بابایی کارنامی گفت: طرح پزشک خانواده از چند سال قبل به صورت آزمایشی در استان‌های فارس و مازندران اجرا می‌شود و مشکلاتی در آن وجود دارد.

او با بیان اینکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۷۶ همت بود، افزود: پرداخت این میزان بدهی نیاز به کارشناسی، برگزاری کمیسیون‌های مرتبط، هماهنگی‌های وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در نهایت مصوبه سران قوا داشت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: طبق مصوبه سران قوا که به امضا رسیده است مقرر شد، ۷۰ همت از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق اوراق پرداخت شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان وزارت بهداشت در تماس تلفنی که با آنها داشتم اعلام کردند به محض اینکه این مصوبه ابلاغ شود پرداخت مطالبات نیز آغاز خواهد شد.

بابایی کارنامی گفت: این مبلغ برای مطالبات در حوزه سلامت، کادر درمان، پزشکی، بهداشتی، غذا و دارو پرداخت خواهد شد.

او ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن مصوبه سران قوا و حمایت حداکثری وزارت بهداشت، بدهی‌های تا شهریورماه تسویه و مشکلات برطرف شود.