به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار محمد احمدی در تشریح این خبر اظهارکرد: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: مرزبانان غیور این استان طی این عملیات موفق شدند مقدار ۱۴۳ هزار نخ سیگار قاچاق، ۵ هزار لیتر سوخت، ۴۲۰ کیلوگرم برنج،۳۵۰کیلوگرم قند، ۷کیلوگرم توتون، ۳۳۸کیلوگرم چای، ۱۵ لیتر روغن مایع، ۳۲کیلوگرم شکر، ۴۰قوطی شیر خشک و چندین قلم کالای قاچاق دیگر را کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره به ارزش ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریالی کشفیات از سوی کارشناسان، خاطرنشان کرد: با اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی بر نقاط مرزی و مبادی ورودی و خروجی عرصه را بر قاچاقچیان و مجرمان و افراد سودجو تنگ خواهیم کرد.