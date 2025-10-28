پخش زنده
تیم فوتبال شهید قندی، برای برگزاری دیدار جام حذفی به مشهد میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم فوتبال شهید قندی یزد در مرحله سوم جام حذفی باشگاههای کشور، روز شنبه در ورزشگاه امام رضا مشهد به مصاف تیم نساجی مازندان میرود.
این بازی در حالی در مشهد برگزار میشود که نساجی مازندان میزبان بازی است، اما به دلیل تعمیرات و زیر کشت رفتن چمن ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر، در مشهد از شهید قندی میزبانی میکند.
فوتبالیستهای یزدی در مرحله قبلی جام حذفی به دلیل عدم حضور تیم رخش خودروی تبریز به مرحله سوم راه یافته بودند.