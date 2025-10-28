مدیر عامل باشگاه برق خواستار ورود کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال شد
در پی ایجاد حواشی در مسابقه فوتبال لیگ یک جوانان کشور بین تیمهای پارس جنوبی جم و برق شیراز مدیر عامل باشگاه برق خواستار ورود کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته پنجم رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور، عصر دیروزتیم برق شیراز در ورزشگاه شهدای جم میهمان پارس جنوبی جم بود که درپایان یک بازی پرحاشیه بازی را دو بر یک واگذار کرد.
عباس حاجی زاده مدیرعامل باشگاه برق شیراز گفت:در حالی که برق یک بر صفر پیش بود، درگیری در کنار زمین و حمله به دو بازیکن ذخیره برق روی سکوها با سلاح سرد موجب تنش شدید شد.
وی افزود: در ادامه، استفاده از گاز اشکآور در نزدیکی نیمکت برق شیراز باعث شد چند بازیکن دچار تنگی نفس و بدحالی شوند و بازی برای دقایقی متوقف شود.
مدیرعامل باشگاه برق شیراز گفت:با وجود شرایط کاملاً متشنج، ناظر مسابقه بهشکلی غیرحرفهای دستور ادامه بازی را صادر کرد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید کادر فنی برق همراه بود.
حاجی زاده بیان کرد:در ادامه، داور مسابقه در دو صحنه مشکوک به ضرر برق تصمیم گرفت؛ نخستین پنالتی او حتی توسط کمکداور رد شد، اما لحظاتی بعد در موقعیتی مشابه، بار دیگر نقطه پنالتی را نشان داد تا نتیجه به تساوی کشیده شود. در وقتهای اضافه نیز تیم میزبان از یک پرتاب اوت استفاده کرد و گل دوم را به ثمر رساند تا دیدار پرحاشیه با نتیجه ۲–۱ به سود پارس جنوبی جم خاتمه یابد.
میدی عامل باشگاه برق شیراز درپایان گفت:علاوه بر اشتباهات داوری، رفتار غیرورزشی برخی تماشاگران میزبان و حمله به بازیکنان ذخیره برق نیز از نکات تلخ این مسابقه بود؛ صحنههایی که هیچ نسبتی با روح جوانمردی، اخلاق ورزشی و میزبانی شایسته ندارد. عباس حاجی زاده بیان کرد:تصاویر ناراحت کننده و رفتارهای ناشایست در این بازی موجود میباشد و جای تعجب دارد چرا در این شرایط داور بازی را ادامه داد .