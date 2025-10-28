شش نمایشگاه تخصصی حوزه ساختمان، تأسیسات، کاشی و سرامیک، آسانسور و تجهیزات خانه و آشپزخانه از ۸ تا ۱۱ آبان‌ در نمایشگاه بین المللی مشهد برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست نمایشگاه بین‌ المللی مشهد گفت: بیست‌ و نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تأسیسات و تجهیزات جانبی همزمان با ششمین نمایشگاه تخصصی آسانسور، پله‌ برقی و تجهیزات وابسته، بیست‌ و هشتمین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی، بیست‌ و هفتمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات خانه و آشپزخانه، سونا و حمام، شانزدهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعتی‌ سازی ساختمان و فناوری‌ های نوین در محل دائمی نمایشگاه بین‌ المللی مشهد برگزار می‌ شود.

ناصر توکلیان‌ فر افزود: این رویداد از تاریخ ۸ تا ۱۱ آبان‌ ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در سالن‌ های فردوسی و عطار میزبان فعالان صنعت و علاقه‌ مندان خواهد بود.

وی ادامه داد: مساحت واگذار شده در این دوره حدود ۸ هزار مترمربع است و ۱۱۰ شرکت در این نمایشگاه‌ ها مشارکت دارند که ۷۵ شرکت از استان خراسان رضوی و ۳۵ شرکت از دیگر استان‌ ها هستند.

توکلیان‌ فر گفت: شرکت‌ کنندگان از استان‌ های تهران، خراسان جنوبی و شمالی، مازندران، آذربایجان شرقی، اصفهان، یزد و گلستان در این رویداد حضور دارند.

وی افزود: حوزه‌ های عرضه‌ شده در این نمایشگاه شامل: مصالح و تجهیزات ساختمانی، صنایع گرمایشی و سرمایشی، لوله و اتصالات، شیرآلات بهداشتی، کاشی و سرامیک، چینی‌آلات بهداشتی، در و پنجره و یراق‌ آلات، پروفیل، سیستم‌ های تهویه مطبوع، تجهیزات آسانسور و پله‌ برقی، سرمایه‌ گذاری و مشاوره ساخت‌ و ساز، فرآورده‌ های بتنی، فناوری‌ های نوین ساختمان، جاروبرقی مرکزی، انواع عایق و پوشش‌ های ساختمانی، وان و جکوزی، کابینت، دکوراسیون داخلی، تجهیزات روشنایی، هوشمندسازی ساختمان (BMS)، تولید رنگ و پوشش‌ های نوین معماری و سازه‌ های فلزی است.

وی با اشاره به برنامه‌ های جانبی نمایشگاه ادامه داد: همزمان با برگزاری این رویداد، حضور هیئت تجاری از کشور افغانستان نیز برنامه‌ ریزی شده است که می‌ تواند به توسعه همکاری‌ های بین‌ المللی در حوزه ساختمان کمک کند.