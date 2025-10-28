وزارت کشور انگلیس می‌گوید به منظور صرفه جویی در هزینه اسکان پناهندگان، حدود ۹۰۰ مرد پناهجو را به دو پادگان نظامی منتقل می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، وزارت کشور انگلیس با اعلام این خبر به رسانه‌ها افزود: در صدد است به منظور بیرون کردن پناهندگان از محل‌هایی که به صورت موقت، محل اسکان آنان است، شمار بیش تری از پادگان‌های نظامی متروکه را معین کند.

وزارت کشور انگلیس فعلا دو پادگان "کمرون" (Cameron) و "کراوبارو" (Crowborough) را برای اسکان صد‌ها پناهجو در نظر گرفته است.

نشریه گاردین در این باره نوشت: این دو پادگان، قبلا و در سال ۲۰۲۱ که انگلیسی‌ها و افغانستانی‌های همکار ارتش انگلیس، کابل را ترک می‌کردند، برای اسکان افغانستانی‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود.

روز دوشنبه این هفته، کمیته‌ای در مجلس عوام انگلیس گزارش داد، طرح دولت این کشور در اسکان پناهجویان در هتل ها، گران، شکست خورده و مغشوش است و به عبارتی مالکان این اماکن سر دولت کلاه می‌گذارند.

وزارت کشور انگلیس اعلام کرده است، در نظر دارد پناهجویان را در پادگان ها، تاسیسات صنعتی و پناهگاه‌هایی که مورد استفاده نیستند اسکان دهد.

اقدام خصمانه فزاینده دولت انگلیس علیه پناهجویان بار‌ها انتقاد‌های تند نهاد‌های بین المللی حامی حقوق پناهجویان و نهاد‌های مدنی و حقوق بشری را در پی داشته است.