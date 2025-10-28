پخش زنده
مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: آمار مصدومان ناشی از نزاع در خوزستان طی ششماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدفرزاد حسینی اظهار کرد: در ششماه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۰ هزار و ۸۷ نفر بر اثر نزاع در استان خوزستان دچار مصدومیت شدند و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، از این تعداد ۷۲۰۰ نفر مرد و ۲۸۸۷ نفر زن بودهاند.
وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته، ۱۱ هزار و ۱۲۶ مصدوم نزاع شامل ۷۹۳۳ مرد و ۳۱۹۳ زن به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند که در مقایسه با سال جاری کاهشی معادل ۹.۳۴ درصد را نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان تصریح کرد: کاهش آمار نزاعهای منجر به مصدومیت در استان میتواند نتیجه افزایش آگاهی عمومی، تقویت فرهنگ گفتوگو و اجرای برنامههای آموزشی در زمینه کنترل خشم و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باشد.
حسینی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیتهای فرهنگی و همکاری نهادهای اجرایی، اجتماعی و رسانهای در حوزه پیشگیری از خشونت، نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله نزاعهای خیابانی خواهد داشت.