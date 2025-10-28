پخش زنده
امروز: -
شهردار کوهدشت از جمعآوری سازه فرنگی ورودی این شهرستان و فارسیسازی آن خبر داد.
سجاد طرهانی شهردار کوهدشت در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: به منظور اجرای قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و ابلاغیه وزارت کشور، سازه ورودی این شهرکه پیش تر فرنگی بود جمع آوری و سازه فارسی نصب شد.
وی افزود: وزارت کشور در ابلاغیههایی در سالهای 1403 و 1404 بر اجرای قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، تاکید و بر رعایت نسبت 70 درصد فارسی به 30 درصد غیرفارسی در نوشتههای تابلوها و سازههای ورودی شهرها تاکید کردهاست.
طرهانی با بیان اینکه زبان فارسی عامل اتحاد ایرانیان و زبان رسمی کشور است ، بر لزوم مراقبت از این زبان در تبلیغات شهری تاکید کرد.