مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان، توسعه کمی و کیفی مدارس استعداد‌های درخشان را یکی از اهداف این اداره کل برشمرد و از کسب بی‌سابقه سه رتبه تک‌رقمی کنکور در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی فر در آئین تجلیل از مدال‌آوران دانش‌آموزی اظهار کرد: موفقیت دانش‌آموزان استعداد‌های درخشان در عرصه‌های مختلف ملی و بین‌المللی بسیار مسرت‌بخش است و این امر، وجود ظرفیت‌های عظیم دانش‌آموزی در خوزستان را ثابت می‌کند.

وی با اشاره به آمار دانش‌آموزان در استان بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر یک میلیون و ۱۱۵ هزار دانش‌آموز در استان مشغول به تحصیل هستند که هرکدام از آنها توانایی درخشش دارند و این وظیفه ما را برای برنامه‌ریزی ویژه سنگین‌تر می‌کند.

علی فر با بیان اینکه در کنکور امسال برای نخستین بار سه رتبه تک‌رقمی از استان خوزستان کسب شده است، تأکید کرد: ما نمی‌توانیم در مورد نداشته‌هایمان قول بدهیم، اما می‌توانیم از داشته‌هایمان به بهترین شکل برای دانش‌آموزان و همکاران استفاده کنیم تا در آوردگاه‌های مختلف بدرخشند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به دیدار اردیبهشت ماه با مقام معظم رهبری، وظیفه توجه به مدارس استعداد‌های درخشان را یادآور شد و افزود: توسعه کمی و کیفی این مدارس در کنار سایر مدارس با استفاده از دبیران، مدیران و مشاوران مجرب از اهداف اصلی ما است و باید تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، در راه توسعه این نوع مدارس در تک تک شهرستان‌ها گام برداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اولیا را شریک راهبردی آموزش و پرورش دانست و نقش آنان در کسب موفقیت‌ها و ایجاد فضای آرام در منزل را مؤثر خواند.

وی افزود: تثبیت آموخته‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی ثمره مشارکت مستمر اولیا با نظام آموزشی است.

در پایان این مراسم از دانش‌آموزان افتخارآفرین خوزستانی تجلیل شامل سروش رجحان‌پور مدال‌آور المپیاد ریاضیات سنگاپور، شنتیا ادیبی دارنده مدال نقره المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساخت و سید پارسا نیشابوری‌نژاد دارنده مدال برنز المپیاد سلول‌های بنیادی تجلیل به عمل آمد.