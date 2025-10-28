پخش زنده
قدیمیترین مرکز پرورش ماهی کشور در جاجرود در آستانه تعطیلی است. مسوولان استانی تلاش میکنند این مرکز را احیاء کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قدیمی ترین مرکز پرورش ماهی کشور در جاجرود در آستانه تعطیلی است و در صورت احیا میتواند سالانه ۱۵۰ تن تولید ماهی قزلآلا داشته باشد.
این مرکز که قدمتی حدود ۶۰ ساله دارد عمده ترین مشکل آن تامین آب است.در بازدید کارگروه رفع موانع تولید مقرر شد دستگاههای مرتبط همکاریهای لازم برای احیا این مرکز تولید را داشته باشند.
تاکنون با حمایتهای دولت از ۲۲ واحد تعطیل و نیمه فعال پرورش ماهی در استان تهران ۱۸واحد به چرخه تولید بازگشته اند.