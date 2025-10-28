رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، بیش از ۱۳ هزار پرونده در استان خوزستان با رضایت طرفین به صلح و سازش ختم شده و این افتخار بزرگی برای مردم نجیب و کریم‌الطبع خوزستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی، معاون رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با تبریک و درود به خانواده بزرگ شورای حل اختلاف در سراسر استان و همه صلح‌یاران و فعالان عرصه صلح و سازش، از تلاش‌های ارزشمند و هدایت‌های حکیمانه ریاست کل دادگستری استان، قدردانی کرد و به تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخت.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، قریب به ۱۳ هزار پرونده در نقاط مختلف استان با رضایت اصحاب دعوا به مصالحه ختم شده است، اظهار داشت: این حجم از مصالحه موجب جلوگیری از ورود این پرونده‌ها به دادگستری‌های استان شده و نقش مؤثری در کاهش بار قضایی داشته است.

امانت‌بهبهانی در ادامه، ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در پرونده‌های مهم از جمله قصاص نفس، گفت: در این مدت، حدود ۱۳۰ پرونده قصاص با گذشت اولیای دم و پیگیری‌های مستمر ریاست کل دادگستری، صلح‌یاران، کارگروه مشترک، مسئولان زندان‌ها، ستاد محترم عشایر، رؤسای قبایل، سادات و بزرگان استان به نتیجه رسیده و منجر به عفو و آزادی محکومان شده است.

وی با اشاره به ابتکار شورای حل اختلاف استان در نام‌گذاری روز‌های پنجشنبه و جمعه به‌عنوان روز‌های صلح و سازش، از اجرای طرح «جمعه‌های صلح خوزستان» خبر داد و افزود: در سه هفته اخیر، هر هفته حدود پنج پرونده مهم در مرکز عشایر استان، کارگروه‌های مشترک و شورا‌های حل اختلاف با حضور مردم به صلح و گذشت ختم شده است.

مردم خوزستان پیشگامان فرهنگ عفو و گذشت‌اند

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با تمجید از روحیه صلح‌طلبی مردم استان گفت: مردم شریف خوزستان همواره در پناه تعالیم اهل بیت (ع)، پیشگام عفو و گذشت بوده‌اند. باید به این مردم بزرگوار و نجیب که از حقوق خود می‌گذرند تا طرف مقابل‌شان در آرامش زندگی کند، آفرین گفت.

وی در پایان با تقدیر از علما، ائمه جمعه، نماینده ولی‌فقیه در استان، نمایندگان مجلس خبرگان، زعیم‌حوزه‌های علمیه استان، بزرگان عشایر و همه نهاد‌های مردمی و مسئولان شورای حل اختلاف استان، تأکید کرد: امیدوارم با تداوم این مسیر الهی و با تأسی به سیره پیامبر اکرم (ص)، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در جهت ترویج فرهنگ صلح، سازش و بخشش در جامعه برداریم.