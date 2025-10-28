پخش زنده
به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، آیین گرامیداشت مقام پرستاردر دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام قاسمخانی امام جمعه خوی با تبریک این مناسبت، خدمت پرستاران را جلوهای از اخلاص، صبر و ایمان دانست و گفت: «پرستاری با الهام از سیره حضرت زینب (س)، مسیری الهی در آرامشبخشی و التیام درد بیماران است.
وی افزود: پرستاری عبادتی ارزشمند است که رضایت خداوند در لبخند بیماران نهفته بوده و توفیق در خدمت به مردم، بزرگترین پاداش الهی است.
غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی نیز پرستاران را فرشتگان زمینی سلامت. خواند و با اشاره به نقش درخشان آنان در دوران شیوع کرونا و زلزله خوی اظهار داشت: ایثار و صبوری پرستاران در سختترین شرایط، برگ زرینی در تاریخ این شهرستان است. وی همچنین از حمایتهای استاندار و نماینده مردم خوی و چایپاره در جذب اعتبارات حوزه سلامت قدردانی کرد.
در ادامه، حمیدرضا عمرانی رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی پرستاری را هنری فراتر از یک شغل دانست و گفت: پرستاران حافظان امید و اعتماد مردم هستند. وی از تثبیت رشته پزشکی در خوی بهصورت دائمی و اجرای ۳۳ پروژه عمرانی در حوزه سلامت شهرستان خبر داد و افزود: «بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی قمر منیر بنیهاشم خوی بهزودی با حضور وزیر بهداشت کلنگزنی خواهد شد و امیدواریم همه پروژهها تا پایان دهه فجر سال آینده به بهرهبرداری برسند.»
مجید علیاکبرلو رئیس نظام پرستاری خوی با اشاره به شاخصهای نیروی انسانی در شهرستان گفت: «در حال حاضر ۱۰۵۱ پرستار در مجموعه دانشکده علوم پزشکی خوی فعالیت دارند؛ همچنین ۱۳۱ نیروی فوریتهای پزشکی، ۱۲۰ پرستار در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)، و حدود ۱۰۰ پرستار در مراکز درمانی بخش خصوصی مشغول به کار هستند. تعداد اعضای هیئتمدیره نظام پرستاری شهرستان نیز ۹ نفر است.»
وی شاخص پرستار به تخت در شهرستان خوی را ۱.۴ اعلام کرد و افزود: این رقم در سطح کشور ۱.۹ است و لازم است برای کاهش این فاصله، مجوزهای استخدامی افزایش یابد، نیروهای جوان جذب شوند، وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی تعیین تکلیف و معوقات پرسنلی بهروز شود.
دراین مراسم از پرستاران نمونه وکادر درمان با اهدای لوح وجوایزی از زحمات شبانه روزی آنها تجلیل شد.