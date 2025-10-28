پخش زنده
استاندار همدان از افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان طی روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست سهساعته با فعالان اقتصادی استان همدان افزود: افتتاح دفتر وزارت امور خارجه نقش مهمی در تسهیل ارتباطات بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی خواهد داشت.
او همچنین از فعال شدن پروازهای همدان - تهران خبر داد و تصریح کرد: این اقدام در راستای افزایش پیوندهای اقتصادی و رفاهی استان انجام شده است.
استاندار همدان با تأکید بر اینکه مشکلات قابلحل نباید معطل بمانند، گفت: در یک سال گذشته تمامی مسائل استان همدان در حوزههای مختلف احصا شده و مسیر توسعه به شکل هدفمند پیش میرود.
حمید ملانوری افزود: تولید سختترین کار امروز کشور است، اما تولیدکنندگان با ایمان در میدان ماندهاند؛ آنان بزرگترین خیران عصر حاضر هستند، زیرا اشتغال بزرگترین کار خیر اجتماعی است.
او از اصلاح سیستم صدور مجوزها در استان خبر داد و تصریح کرد: فرش قرمز برای سرمایهگذاران بهصورت واقعی پهن شده است و راهحل پایدار همه آسیبهای اجتماعی، تقویت تولید و اشتغال است.
استاندار همدان گفت: فعالان اقتصادی باید مسائل را کارشناسی و قابلپیگیری تنظیم کنند و رسانهها هم در انعکاس موفقیتهای بخش خصوصی نقش فعالتری ایفا کنند.