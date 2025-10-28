به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای تامین مسکن استان صبح امروز به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این نشست بر لزوم تسریع در روند احداث واحد‌های نهضت ملی مسکن و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز تأکید کرد.

در این جلسه آخرین وضعیت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های مختلف استان، موانع پیش‌روی پروژه‌ها، تأمین زمین، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و نحوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تسریع روند ساخت‌وساز‌ها مورد بررسی قرار گرفت.