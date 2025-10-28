پخش زنده
مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان از اجرای ۲۰۹ برنامه در خوزستان خبر داد و گفت: رویکرد امسال بر آموزش همگانی و ارتقای آمادگی زیرساختها با توجه به تهدیدات نوین و ویژگیهای خاص استان متمرکز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد اسکندری نیا اظهار داشت: از این تعداد، ۵۵ برنامه به عنوان برنامههای شاخص معرفی شدهاند که شامل رزمایشهای تخصصی، نشستهای علمی، تولیدات رسانهای و اقدامات فرهنگی و آموزشی متنوع هستند.
وی به جزئیات برنامههای شاخص اشاره کرد و افزود: برگزاری ۵۱ رزمایش، ۴۵ کارگاه و دوره آموزشی عمومی و تخصصی، ۲۵ همایش علمی و نمایشگاه توانمندیهای استان در حوزه دفاع غیرعامل از جمله این برنامههاست.
رزمایش دانشآموزی و نواختن زنگ پدافند غیرعامل مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان ازنواختن زنگ پدافند غیرعامل در مدارس استان و اجرای رزمایش دانشآموزی در مرکز استان و شهرستانها با حضور مسئولین خبر داد.
اسکندرینیا از افتتاح ۵ پروژه در حوزه ارتباطات از محل اعتبارات پدافند غیرعامل در طول این هفته خبر داد و گفت: برگزاری ایتاپ دفاع هوشمند و پدافند غیرعامل با همکاری پارک علم و فنآوری و دانشگاه شهید چمران با محتوای فنآوری هوشمند و هوش مصنوعی در مدیریت بحران نیز از دیگر برنامههای شاخص است.
وی افزود: درج مفاهیم و الزامات پدافند غیرعامل در سربرگ مکاتبات اداری و قبوض مصرفی آب، برق، گاز و مخابرات با هدف آشنایی عمومی شهروندان استان از دیگر برنامههای شاخص برنامهریزی شده در این هفته است.
مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان درباره اقدامات رسانهای گفت:با توجه به نقش بیبدیل فضای مجازی در تبیین مفاهیم پدافند غیرعامل، استفاده حداکثری از ظرفیت شبکههای اجتماعی، پایگاههای اطلاعرسانی دستگاهها و رسانه ملی در دستور کار قرار گرفته است.
اسکندری نیا درباره انتظارات از دستگاههای اجرایی استان پنج محور اصلی را تشریح کرد:
اطلاعرسانی و فرهنگسازی عمومی
برنامههای آموزشی و ترویجی
مشارکت در برنامههای مردمی و نمادین
مستندسازی و گزارشدهی
بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و فرهنگی
وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل صرفاً یک مفهوم فنی صرف نیست، تأکید کرد: این حوزه تجلی خرد جمعی، مسئولیتپذیری اجتماعی و عشق به میهن است. هفته نکوداشت، فرصتی برای همافزایی، آموزش و تقویت تابآوری ملی است.