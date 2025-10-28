پخش زنده
سرمربی تیم والیبال دختران زیر ۱۶ سال، ترکیب ۱۲ نفره تیم ایران در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ به میزبانی اردن را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی اردوی آمادهسازی تیم والیبال زیر ۱۶ سال دختر ایران که از ششم مهر در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده بود، امروز (سهشنبه ششم آبان) به پایان رسید.
تیم والیبال زیر ۱۶ سال دختر ایران فردا (چهارشنبه هفتم آبان) راهی امان پایتخت اردن میشود تا در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ شرکت کند.
فاطمه شعبان خمسه سرمربی تیم والیبال زیر ۱۶ سال ایران ترکیب ۱۲ نفره این تیم را اعلام کرد که به قرار زیر است:
نیایش غیبی سماریان؛ کاپیتان و پاسور
آیناز بنبوگری؛ مدافع میانی
زهرا جعفری؛ قطر پاسور
سما اسکندری؛ پاسور
دیانا افزونی؛ دریافتکننده قدرتی
عسل ولیپور؛ لیبرو
فاطمه همایون، مدافع میانی
ستایش نصر اصفهانی؛ دریافتکننده قدرتی
مبینا غفرانی؛ مدافع میانی
نیایش علیدادی؛ قطر پاسور
ترانه جامچی؛ دریافتکننده قدرتی
هستی صفاریان؛ قطر پاسور
اعضای کادر فنی تیم زیر ۱۶ سال را موهبه نجفیزاده (سرپرست)، فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)، بهاره نیازی، فاطمه ایدلخانی و تهمینه درگزنی (مربیان)، مرضیه کریمی (مربی بدنساز)، نگین ناطقی (فیزیوتراپ) و زهرا یلقی (آنالیزور) تشکیل میدهند.
دومین دوره مسابقات والیبال دختران زیر ۱۶ سال قهرمانی آسیا ۱۰ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۴ در شهر اَمان، پایتخت اردن برگزار خواهد شد.
تیم ایران با هدف کسب جایگاهی در میان برترینهای قاره و کسب تجربه بینالمللی برای آینده والیبال بانوان کشور، در این رقابتها حضور مییابد.