به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: صبح امروز امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی بر فوت مرد ۴۲ ساله بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در نجف آباد به محل حادثه اعزام شدند.

علیرضا زمانپور افزود: کارشناسان روشن کردن زغال در حمام را علت مسمومیت و جان باختن این فرد اعلام کردند.

همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش استفاده از وسائل گرمایشی و برخلاف هشدار‌ها و توصیه‌ها برای رعایت کردن موارد ایمنی، شاهد جان باختن تعدادی از هموطنان بر اثر بی‌مبالاتی در استفاده از وسائل حراراتی هستیم.

منواُکسید کربن (Carbon monoxide) گازی سمی و بی‌رنگ و بی‌بوست و تنفس آن باعث بدحالی و قرارگرفتن در معرض آن، موجب مرگ می‌شود.

به گزارش اورژانس کشور، ۱۹ اصفهانی، سال گذشته، جان خود را بر اثر استنشاق همین گاز از دست دادند.

نجف‌آباد در ۳۰ کیلومتری غرب اصفهان واقع است.