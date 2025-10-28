سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون، تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در موضوع قرارداد‌های خرید اتوبوس و خودروی برقی رد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید مرتضی محمودی با اشاره به نشست امروز (سه شنبه ۶ آبان ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست، تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شـهرداری تهران در موضـوع قرارداد‌های خرید اتوبوس و خودروی برقی توسط شهرداری تهران با حضور نماینده منتخب متقاضیان و شهردار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نشست، نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، سوالات ۴ گانه خود در خصوص قرارداد‌های خرید اتوبوس و خودرو برقی توسط شهرداری تهران را مطرح کرد و شهردار تهران به همراه معاونین خود پاسخ سوالات مطرح شده را ارائه کرده همچنین نمایندگان نظرات خود را نیز در خصوص عملکرد شهرداری تهران مطرح کردند.

وی افزود: پس از شنیدن پاسخ‌های شهردار تهران، در خصوص تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای گیری صورت گرفت که با اکثریت آرا این موضوع رای نیاورد و تقاضای تحقیق و تفحص رد شد. رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به صحن فرستاده می‌شود تا نمایندگان نیز در خصوص رد این موضوع اظهارنظر کرده و رای گیری صورت گیرد.