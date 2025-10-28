در سی و چهارمین قسمت بسته اصفهان جوان، خبر‌های خوبی برای مادران شاغل دارای فرزند خردسال، پیش دبستانی و دبستانی و دارای شرایط خاص در راه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سفر خود به اصفهان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر اهم برنامه ریزی‌ها در راستای تشکیل و تحکیم خانواده گفت: حمایت‌ها و تسهیلات ویژه برای مادران شاغل بویژه برای مادران دارای فرزند پیش دبستانی و دبستانی از جمله شناور سازی ساعت ورود و خروج تدوین شده و در مرحله تأیید و ابلاغ است.

زهرا بهروز آذر افزود: ساعت‌های کاری مادران شاغل، انعطاف‌پذیر تعیین می‌شود تا آنها بدون دغدغه بتوانند بر اساس شرایط خود و به دلخواه، شیفت کاری صبح یا بعدازظهر را انتخاب کنند.

همچنین در این بسته خبری، به موضوع ازدواج پرداخته شد.

طبق اعلام مرکز رصد جمعیت، در نیمه امسال با ثبت ۱۱ هزارو ۱۵۴ واقعه ازدواج، استان اصفهان سهم حدود پنج درصدی در آمار‌های کشوری داشته است.

۳۰ درصد جمعیت کشور در رده ۱۸ تا ۳۵ سال هستند که جمعیت جوان ما را تشکیل می‌دهند که بیشترین ازدواج‌ها هم در این رده سنی اتفاق می‌افتد.

در هشت سال گذشته، آمار ازدواج ۲۰۰ هزار تا کمتر شده است.

هم اکنون میانگین سن ازدواج در کشور و استان اصفهان ۲۴ سال است.