برنامه مکملیاری با ویتامین D در مدارس جزیره کیش در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست مرکز بهداشت کیش با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای سلامت دانشآموزان، از اجرای برنامه مکملیاری با ویتامین D در مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه کیش خبر داد.
دکتر محمدرضا رضانیا افزود: با هدف پیشگیری از کمبود ویتامین D و ارتقای سلامت نوجوانان، مکملهای لازم بین دانشآموزان توزیع شده است.
وی افزود: ویتامین D نقش مهمی در رشد و استحکام استخوانها، تقویت سیستم ایمنی و حفظ سلامت عمومی بدن دارد. بر همین اساس، برای هر دانشآموز ۹ قرص ویتامین D با دوز ۵۰ هزار واحد در نظثث گرفته شده است که باید در طول سال تحصیلی، ماهی یک عدد مصرف شود.
سرپرست مرکز بهداشت کیش توصیه کرد: این مکملها بهتر است صبح یا ظهر و همراه با یک وعده غذایی چرب مانند صبحانه یا ناهار مصرف شود تا جذب به داشته باشند.
او گفت: همکاری خانوادهها و مدیران مدارس نقش مهمی در موفقیت طرح «مکملیاری با ویتامین D» دارد و میتواند ضامن سلامت نسل آینده باشد.